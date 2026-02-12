King ＆ Prince永瀬廉、冬でもサンダルを履く理由が話題「逆にすごい」「持論が面白すぎ」
【モデルプレス＝2026/02/12】King ＆ Princeの永瀬廉が2月11日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。冬でもサンダルを履く理由を明かした。
【写真】キンプリ永瀬、珍しくサンダル履いていない全身ショット
この日、「降雪地域にサンダルで行くのやめてください」「冬でもサンダルなの見てるだけで寒い」などと永瀬が冬でもサンダルを履いていることについてリスナーからの声が届けられた。永瀬は「1つ言わせてほしいのが、俺のサンダルはサンダルやねんけどもこもこついてるのよ。裸足ではあるけどあったかい」と自身の履いているサンダルについて話し、「サンダルと一緒にしてほしくない。“サンダル”じゃない、履きすぎて“靴”」と笑いを誘った。
そして、「だって靴下を洗うのがほんまにめんどくさくて。億劫」とサンダルを履く理由を口に。「だから俺が1年で靴下履く時はツアリハ（ツアーリハーサル）ぐらいですね。サンダルで踊られへんからその時はしゃーなしで」と語り、「裸足で履いていい靴を作ってほしい。靴下がなくても蒸れないとか、衛生環境もバッチリみたいな靴を出してくれたら考えます」と希望した。
この放送に、ファンからは「持論が面白すぎ」「『好きすぎて滅』みたいに『履きすぎて靴』って表現したの笑える」「真冬のサンダルはファンみんなが心配してるもんね（笑）」「冬に靴下履かずに耐えられるの逆にすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
◆永瀬廉、冬に愛用しているサンダルを明かす
◆永瀬廉、冬でもサンダルの理由を告白
