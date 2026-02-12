セブン、宮崎出店30周年フェア開催 「鬼の洗濯板」再現パンや鶏の炭火焼など地元愛ある5品登場
【モデルプレス＝2026/02/12】セブン-イレブン・ジャパンは、「宮崎県出店30周年記念フェア」を2月13日（金）から26日（木）までの14日間、宮崎県内のセブン‐イレブン208店舗（2026年1月末時点）で開催。「鶏の炭火焼おむすび（柚子こしょう入り）」、「チキン南蛮カレー」、「鬼の洗濯板みたいなパン デーリィ牛乳使用」など地元愛が詰まった5商品が登場する。
【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト
1996年の宮崎県初出店から30周年を迎えたことを記念し、地域で馴染みの深いメニューや原材料を活かした特別メニューを展開。鶏の炭火焼やチキン南蛮といったソウルフードから、観光名所をモチーフにしたユニークな菓子パンまで、地元への感謝を込めた個性豊かなラインアップが揃う。
・鶏の炭火焼おむすび（柚子こしょう入り）
親鳥の炭火焼を醤油ベースのタレで混ぜたまだら飯で包んだ、宮崎のソウルフードをアレンジしたおむすび。香ばしい風味と弾力のある食感に、柚子こしょうの爽やかな辛みがアクセントを加える。
・チキン南蛮カレー 別添タルタルソース
フルーツと野菜の甘みが詰まった欧風カレーに、南蛮タレで和えたチキンをトッピング。別添のタルタルソースは玉子とたまねぎの素材感が活きており、カレーとの意外な相性の良さを楽しめる。
・とまとチーズラーメン
2種類の鶏ガラベースに、イタリア産ダイストマトを加えたスープが特徴。モチモチと弾力のあるモッツァレラ、濃厚なチェダー、香り高いパルメザン、とろけるチーズソースという4種のチーズが九州産小麦使用の細麺に絡み、コクと酸味の絶妙なバランスを実現している。
・鶏もも炭火焼 柚子こしょう付
ジューシーな鶏もも肉を炭火で香ばしく焼き上げた、おつまみにも最適な一品。コクのある旨味を、別添の柚子こしょうが引き立てる。
・鬼の洗濯板みたいなパン デーリィ牛乳使用
青島周辺と日南海岸に広がる人気観光スポット「鬼の洗濯板」の地形をパン生地とチョコで再現したユニークな一品。地元で親しまれる「デーリィ牛乳」を使用したクリームをサンドし、サクッとした食感とともにクリーミーな口当たりも楽しめる。（modelpress編集部）
期間：2月13日（金）から26日（木）までの14日間
販売エリア：宮崎県内のセブン‐イレブン208店舗（2026年1月末時点）
【Not Sponsored 記事】
◆セブン、宮崎の食文化を詰め込んだ限定5商品
1996年の宮崎県初出店から30周年を迎えたことを記念し、地域で馴染みの深いメニューや原材料を活かした特別メニューを展開。鶏の炭火焼やチキン南蛮といったソウルフードから、観光名所をモチーフにしたユニークな菓子パンまで、地元への感謝を込めた個性豊かなラインアップが揃う。
・鶏の炭火焼おむすび（柚子こしょう入り）
親鳥の炭火焼を醤油ベースのタレで混ぜたまだら飯で包んだ、宮崎のソウルフードをアレンジしたおむすび。香ばしい風味と弾力のある食感に、柚子こしょうの爽やかな辛みがアクセントを加える。
・チキン南蛮カレー 別添タルタルソース
フルーツと野菜の甘みが詰まった欧風カレーに、南蛮タレで和えたチキンをトッピング。別添のタルタルソースは玉子とたまねぎの素材感が活きており、カレーとの意外な相性の良さを楽しめる。
・とまとチーズラーメン
2種類の鶏ガラベースに、イタリア産ダイストマトを加えたスープが特徴。モチモチと弾力のあるモッツァレラ、濃厚なチェダー、香り高いパルメザン、とろけるチーズソースという4種のチーズが九州産小麦使用の細麺に絡み、コクと酸味の絶妙なバランスを実現している。
・鶏もも炭火焼 柚子こしょう付
ジューシーな鶏もも肉を炭火で香ばしく焼き上げた、おつまみにも最適な一品。コクのある旨味を、別添の柚子こしょうが引き立てる。
・鬼の洗濯板みたいなパン デーリィ牛乳使用
青島周辺と日南海岸に広がる人気観光スポット「鬼の洗濯板」の地形をパン生地とチョコで再現したユニークな一品。地元で親しまれる「デーリィ牛乳」を使用したクリームをサンドし、サクッとした食感とともにクリーミーな口当たりも楽しめる。（modelpress編集部）
■宮崎県出店30周年記念フェア
期間：2月13日（金）から26日（木）までの14日間
販売エリア：宮崎県内のセブン‐イレブン208店舗（2026年1月末時点）
【Not Sponsored 記事】