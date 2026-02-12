アレン様、渋谷駅降臨 エスカレーターから“ズッコケ”動画公開に「降り方がアクロバティック」「お茶目ビューティー」の声
【モデルプレス＝2026/02/12】“整形総額1億円超え”で知られるタレントのアレン様が、12日までに自身のInstagramを更新。渋谷駅での動画を公開し、反響が寄せられている。
【写真】大物マダムタレント「オーラがレベチ」ド派手豹柄コーデで渋谷駅降臨
この日、アレン様は自身がスペシャルアンバサダーを務めるカラーコンタクトの広告が設置された渋谷駅に降臨。「エスカレーターで、ズッ転けたちァッたゎえ（笑）」とし、自身の広告をバックに勢いよくエスカレーターを降りようとしたところ、着地に失敗してしまった動画を公開した。動画内では、尻もちをついたアレン様が「すごい痛い」と伝えている。
この投稿には「降り方がアクロバティック」「お茶目ビューティー」「サービス精神すごい」「反射神経めっちゃいい」「オーラがレベチ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】大物マダムタレント「オーラがレベチ」ド派手豹柄コーデで渋谷駅降臨
◆アレン様、自身の巨大広告をバックに転倒
この日、アレン様は自身がスペシャルアンバサダーを務めるカラーコンタクトの広告が設置された渋谷駅に降臨。「エスカレーターで、ズッ転けたちァッたゎえ（笑）」とし、自身の広告をバックに勢いよくエスカレーターを降りようとしたところ、着地に失敗してしまった動画を公開した。動画内では、尻もちをついたアレン様が「すごい痛い」と伝えている。
◆アレン様の投稿に反響
この投稿には「降り方がアクロバティック」「お茶目ビューティー」「サービス精神すごい」「反射神経めっちゃいい」「オーラがレベチ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】