あの、ホワイトミニコーデの美脚ショット公開「深夜ラジオのビジュとは思えない」「透明感すごい」の声
【モデルプレス＝2026/02/12】アーティストのあのが2月11日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ボトムス姿を投稿した。
【写真】紅白出演美女「深夜ラジオのビジュとは思えない」美脚際立つ収録コーデ
あのは「あののオールナイトニッポン3月いっぱいで終了します！僕が自分で辞めると言いました。去年自分で決めました」と自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「あののオールナイトニッポン0（ZERO）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜3時〜）の終了を報告し、ラジオブースの椅子に座ってポーズを取るショットを投稿した。白で統一されたコーディネートで、ミニ丈のボトムスからは美しい脚がスラリと伸びている。
この投稿にファンからは「3年間お疲れ様でした」「透明感すごい」「深夜ラジオのビジュとは思えない」「天使」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆あの、ホワイトコーデから美脚スラリ
◆あののミニ丈ボトムス姿に反響
