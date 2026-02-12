アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」に、春の限定デザート「プリマヴェーラ・ブーケ〜Gelato di Natura(ジェラート・ディ・ナトゥーラ）ストロベリー〜」が登場。

まるで花束のような華やかさで春を彩る、ヴェネツィア発祥のこだわり自然派ジェラートを使用したデザートです☆

レッドロブスター「プリマヴェーラ・ブーケ〜Gelato di Naturaストロベリー〜」

価格：715円（税込）

開催期間：2026年2月17日（火）〜4月末予定

※在庫なくなり次第早期終了の可能性があります

開催店舗：レッドロブスター全20店舗

ヴェネツィア生まれの「Gelato di Natura(ジェラート・ディ・ナトゥーラ)」ブランドのジェラートを使ったメニューがレッドロブスターに登場。

「ジェラート・ディ・ナトゥーラ」は、1982年にミキエラン兄弟によって創業された家族経営のジェラート店です。

現在はヴェネツィアを中心に複数店舗を展開しており、毎日多くの訪問者や観光客が訪れています。

今回発売されるデザートの主役は、添加物や人工香料に頼らずヨーロッパ産フレッシュストロベリー100%を使ったジェラート。

苺本来の程よい甘酸っぱさとリッチな味わいを楽しむことが出来ます。

職人のこだわりが詰まったジェラートを春に咲く色とりどりの花で作った花束のように華やかで特別感のあるデザートです☆

この春限定の味わいが楽しめる、ヴェネツィア発祥のこだわり自然派ジェラートを使用したデザート。

レッドロブスターにて2026年2月17日より販売される「プリマヴェーラ・ブーケ〜Gelato di Naturaストロベリー〜」の紹介でした☆

