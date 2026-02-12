シンガー・ソングライターの優里（31）が12日までに自身のインスタグラムを更新。人気女性歌手との2ショットを公開した。

「tukiちゃんの初武道館ライブに行ってきましたー！」と書き出した優里。シンガー・ソングライターのtuki.と撮影した写真をアップした。

「始まるまでなぜか俺の方が緊張してドキドキしてた笑でも歌い始めた瞬間に全部吹き飛んだなぁ。心配してた自分がバカらしくなった。最初の一音で完全に本物だった」とコメント。「俺の半分くらいの年齢なのにあのステージを背負って武道館を支配して堂々と歌い切る姿がかっこよすぎた。俺も負けてらんないなって思った。かっこいい先輩って思ってもらえるようにもっと頑張ろっと！tukiちゃん、初武道館おめでとう。最高でした」と伝えた。

ファンからは「優里うちわでtuki.ちゃんの顔隠してあげてる」「優里おにーちゃん」「グッズTシャツまで着て完全なるファンだね」「グッズT似合ってて可愛い」「今度また2人のコラボ見たいなぁ」「ステキなライバルだね」などのコメントが寄せられた。