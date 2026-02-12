Travis Japan松田元太、“うどん共和国”埼玉のうどん店をアポ無し訪問 日没までに目標10杯「ドラマチックな展開がたくさんありました」
7人組グループ・Travis Japanの松田元太が、22日に放送されるテレビ西日本制作・フジテレビ系列全国ネット番組『ニッポンわが町うどんMAP8』（後4：05）に出演する。うどんだけの番組第8弾のテーマは「地元感」。うどんの年間生産量が日本2位、数多くのご当地うどんが集まる「うどん共和国」埼玉県で埼玉出身の松田が、埼玉のうどん愛を調査するべく立ち上がる。
【番組カット】元気に「TJポーズ」を決めた松田元太
シリーズ累計100杯をゆうに超えるうどんを紹介してきたこの番組。しかし、全国にはまだまだ知られざるご当地うどんが眠っている。第8弾となる今回の番組テーマは「地元感」。うどんを調べれば調べるほど見えてきた、地元の人たちに深く愛されているうどんの存在、そこには地元の人しか知らない物語が隠されている。
松田は福岡のローカル番組で10年続く人気コーナー「うどんMAP」にならい、埼玉・加須市で、地元の人たちにおすすめの一杯を聞き込みアポなしでうどん店を訪ねていくガチ調査にチャレンジ。60店ほどのうどん店がある加須の街中を歩き、タイムリミットの日没までに目標とする10杯を食べきることはできるのか。
うどんの奥にある「人と土地の絆」を描くこの番組のMCを務めるのは、今回も博多華丸・大吉。満を持しての関東初進出が近年のうどん界で最も注目されるニュースとなった、福岡・北九州発祥のローカルうどん店チェーン「資さんうどん三郷店」（埼玉・三郷市）をスタジオに、うどん好きで知られるケンドーコバヤシと、福岡県出身の井桁弘恵をゲストに迎えて、うどんだらけの75分を届ける。
「資さんうどん」のほかにも、全国にはまだ知られざる「地元の英雄」たちがいる。地元で愛され地元の味を守り続けるローカルうどんチェーン店を一挙に紹介する。茨城の「うどんれすとらん へんこつ」、兵庫の「得得」といった地元の名店のほか、徳島の「セルフうどん やま」を「うどん県」香川出身の中野美奈子が現地調査。また、山口の「どんどん」を、STU４８の池田裕楽と渡辺菜月がリポートする。この中に、「ネクスト資さん」はあるのか？
また、奈良時代に中国から伝わったとされるうどん。それから約1300年、日本各地で独自の進化を遂げてきた。今回は、長年受け継がれている老舗の味から新感覚の進化系うどんまで、思わず二度見してしまうほど「ギャップがありすぎる」うどんを、ギャップといえばこの２人、5GAP（クボケン・トモ）が全国各地を回って調査。香川の「ハマチうどん」、北海道の「アイス店の鍋焼きうどん」、京都の「みたらし団子のうどん」といった驚きのギャップうどんの数々を紹介していく。
【出演者コメント】
▼博多華丸
今回も、登場するうどんはどれも美味しそうでした、でも、いちばん美味しそうだったのは、井桁さんが食べていた「資さんうどん」の焼きうどん。「資さん」は北九州のイメージがあって、意外と自分は「資さん」に行っていなかったということにも気付いて、それも驚きのひとつでした。今回のみどころは、5GAPのうどんグルメリポートです（笑）。
▼博多大吉
5GAPのうどんリポートは、彼らの人のよさが出ていたね。たぶんあんなにおいしいうどんを食べたことがないから完全にとまどっていて、ただただ「うまい」としか言えていなかった（笑）。ネタバレになりますが、香川の刺身が乗っているうどんは食べてみたいなと思いました。海鮮丼のうどんバージョンというのはまったく発想になく、第８弾にしてわれわれも初めて見ました。これまで、北から南までたくさんのうどんを紹介してきましたが、「なんでうちのうどんが入ってないんだ」と思う人もいると思うので、そういった声をぜひ番組宛てにお寄せいただければと思います。
▼ケンドーコバヤシ
もう何回も出演させてもらっていますが、今回の収録はてっきり福岡に行くものだと思って、(冠番組の)ビジネスホテル旅番組スタッフも呼んで、前日に福岡に泊まれるかと思ったら関東での収録でした（笑）。印象に残ったのは北海道・小樽のアイスクリーム屋さんの鍋焼きうどん。そういえば小樽は石原裕次郎記念館が閉館してから行っていないな、と。ひさびさに訪ねて名物の半身揚げを食べてビールを飲んで、次の日に行ってみようかなと思いました。
▼井桁弘恵
自分がプライベートでもいつも行っている資さんうどんで、実際に食べて収録できるという夢のような時間でした。福岡にいる気分で収録に参加していました。改めて本当にうどんって奥深いと思いましたし、どんどん進化していることも知ることができてよかったです。
▼松田元太（Travis Japan）
番組で、加須市がうどんの穴場だとばれるのがちょっと悔しいと思うぐらい、うどんの街だと感じました。どの人に聞いてもおすすめのうどん屋さんを知っていましたね。リポートがうまくいっているかは不安なんですが、本当においしかったというのはぜひ番組を見て知ってもらいたいです。（うどん店探しの）最後はちょっと心が折れそうになったりもしたんですが、助けてくれる人がいたりして、ドラマチックな展開がたくさんありました。
■プロデューサー・阿部康之介（テレビ西日本制作部）コメント
「ニッポンわが町うどんMAP」というタイトル通り、日本全国の地元を代表するわが町うどんがたくさん登場します。なぜそんなうどんが生まれたのか？なぜそのうどんが愛されているのか？各地域のうどんを通じて、地域の風習や文化も感じられる内容になっていると思います。
