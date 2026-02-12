»³Íü¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¡¢36ÆüÌÜ¤ËÄÃ²Ð¡¡396¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¾Æ¤¯¡¢1¿Í¤±¤¬
¡¡»³Íü¸©¾åÌî¸¶¡¢Âç·îÎ¾»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÀð»³¡Ê1138¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç1·î8Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¾»Ô¤Ï12Æü¡¢¸á¸å1»þ¤ËÄÃ²Ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Î¾»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾åÌî¸¶»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Î30ÂåÃËÀÂâ°÷¤¬¾Ã²Ð³èÆ°Ãæ¤ËÂ¤ò³ê¤é¤»¡¢ÂÇËÐ¤Ê¤É¤Î·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£Ìó396¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤¬¾Æ¤±¤¿¤¬¡¢·úÊª¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡²ÐºÒ¤Ï1·î8Æü¡¢¾åÌî¸¶»ÔÂ¦¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£Î¾»Ô¤¬°ì»þ¡¢±ä¾Æ¤¬ÉÕ¶á¤Î½»Âð¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤Î½»Ì±¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¾®¹¯¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆ±·î18Æü¤Þ¤Ç¤Ë²ò½ü¡£Æ±24Æü¤ËÄÃ°µ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£