衆議院選挙で大敗した中道改革連合は12日、新たな党の「顔」を選ぶ代表選挙を告示しました。

代表選に立候補を届け出たのは、立憲民主党出身の元総務政務官・階猛氏と立憲の元幹事長・小川淳也氏の二人で、一騎打ちの構図が固まりました。

階猛氏

「現役世代も安心できる新たな社会保障モデル。現実的な外交防衛政策。これによって国民の安心と安定と安全の未来に導く。政治のセンターラインを作り上げていきたい」

小川淳也氏

「定期的な政権交代で政治の浄化と政策の軌道修正が半永久的に行われる国づくりをしたい。そのために、強くて温かくて優しくて魅力的な野党第一党を建設したい」

中道は、先月の衆議院の解散直前に立憲民主党と公明党の衆議院議員だけが合流して結党しました。

立憲民主党、公明党として残っている参議院議員や地方議員の合流について階氏は「性急にことを運ぶ必要はない」、小川氏も「時間をかけ丁寧に意思決定していくべき」「夏の国会閉会期間に一定の方向性を示す」などと述べ、いずれも慎重に対応する考えを示しました。

また、衆院選の比例名簿で公明党出身者が優遇され、立憲出身者から不満が出ていることに対しては、階氏は「原則平等であるべき」、小川氏も「全ての人が平等であることを前提に党運営を図る」と強調しました。