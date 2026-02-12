ENHYPEN（エンハイフン）の7枚目ミニアルバム「THE SIN：VANISH」が、米ビルボードの複数主要チャートで3週連続ランクインした。

ビルボードが10日に発表した最新チャート（14日付）で、同アルバムが「ビルボード200」で48位に入った。韓国メディアOSENは12日「このアルバムは、先に同チャートで1位（1月31日付）にランクインするなど、注目された。通算9度目の『ビルボード200』ランク入りで、6枚連続でトップ10に入った記録でもある」と報じた。

詳細なチャートでの活躍も目覚ましい。同アルバムは、今週を含めて3週連続でビルボード『ワールドアルバム』1位を獲得した。『トップアルバムセールス』4位、『トップカレントアルバムセールス』も4位にランクインした。

またアルバム・音源の販売数やオンラインストリーミング、ラジオエアプレイ、ソーシャルメディア指標などを総合的に集計する「アーティスト100」で36位にランクインし、北米での影響力を証明した。

先月16日に発売された同アルバムは、初動販売量（発売直後1週間のアルバム販売量）207万枚を突破し、通算4番目の「ダブルミリオンセラー」となった。同メディアはまた「このアルバムは、米国だけにとどまらず、日本でも注目を集めた。1月時点で出荷枚数が25万枚を超え、日本レコード協会のゴールドディスク『プラチナ』認定を取得した」と伝えた。

ENHYPENは、このアルバムのストーリーが込められた映像を上映するグローバルファンイベント「VAMPIRE IS COKING」を開催している。同イベントは先月末にソウルと香港を行われ、14日には東京で開催される。