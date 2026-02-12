キャロルが骨折で戦線離脱…トラウト待望論が浮上

ダイヤモンドバックスのコービン・キャロル外野手が右手有鉤骨骨折のため、戦線離脱することになった。MLB公式サイトが11日（日本時間12日）に伝えた。3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では米国代表として出場する予定だったが、同サイトは「不可能」と報道。SNSでは代替候補を巡って議論が巻き起こっている。

キャロルは2023年にナ・リーグ新人王を受賞し、チームをワールドシリーズ進出へ導いた。昨季は2年連続でオールスター戦に選出され、143試合出場で打率.259、31本塁打、84打点。メジャートップの17本の三塁打を放ち、32盗塁、OPS.883をマークした。昨年11月にWBC米国代表としての参加を表明していた。

MLBネットワークのジョン・モロシ記者によると、外野手の代替候補はスティーブン・クワン（ガーディアンズ）、タイラー・ソダーストロム（アスレチックス）、ライリー・グリーン（タイガース）、ロマン・アンソニー（レッドソックス）、ジェームズ・ウッド（ナショナルズ）、ワイアット・ラングフォード（レンジャーズ）、カイル・ストワーズ（マーリンズ）らが上がっているという。

そんな中、ファンからは前回大会の主将を務めたマイク・トラウト（エンゼルス）を推す声もあった。トラウトは保険の問題で早い段階で出場が叶わなかったというが、「トラウトを選ばないなんて」「トラウトを入れろ」といったコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）