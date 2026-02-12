aespaニンニン、金髪ショートヘアで雰囲気ガラリ「一瞬誰かと」「ビジュ最強すぎる」と驚き＆絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/12】韓国の有名雑誌「DAZED KOREA」の公式Instagramが2月11日に更新され、4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）の金髪ショットを公開した。
【写真】「紅白」欠席の韓国アイドル「一瞬誰かと」別人級の金髪ショート姿
投稿でニンニンは、金のスパンコールが大量にあしらわれたゴージャスなロングドレス姿を披露。ウィッグと思われる金髪ショートヘアスタイルで、普段の黒髪のロングヘアスタイルからは雰囲気がガラリと変わっている。
この投稿にファンからは「圧倒的スタイル」「金髪ビジュ最強すぎる」「破壊力すごい」「一瞬誰かと思った」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆aespaニンニン、金髪ショートヘアで雰囲気ガラリ
◆aespaニンニンの金髪ヘアが話題
