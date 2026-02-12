吉岡里帆「服被り。笑」豪華俳優5人集結の食事会ショット話題「すごい偶然」「以心伝心してる」
【モデルプレス＝2026/02/12】女優の吉岡里帆が、12日までに自身のInstagramを更新。人気俳優たちとの“服被り”ショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】吉岡里帆ら主役級俳優「プラベでも息ぴったり」私服被りショット
吉岡は「ジャンボきょうだい大集合」と添えて、「ジャンボ宝くじ」のCMで5人きょうだい役として出演している妻夫木聡、成田凌、矢本悠馬、今田美桜とのプライベートショットを公開。「楽しかったなぁ…」とこの日の様子を振り返り「服被り。笑」とたまたま5人とも黒い服装だったと明かしている。
また、4日には妻夫木も「兄弟っていいね」「ようやく5人揃って食事ができた」と添えて5人での写真を投稿しており、話題を呼んでいた。
吉岡の投稿には「お揃いみたい」「以心伝心してる」「すごい偶然」「センスが揃うの流石」「プラベでも息ぴったり」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
