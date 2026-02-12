大食い女王・もえのあずき、ミニスカ美脚にファン悶絶「こんなにピンクが似合う人いる？」「可愛すぎ」
【モデルプレス＝2026/02/12】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが2月11日、自身のInstagramを更新。バレンタインコーデのミニスカート姿を投稿した。
【写真】38歳大食い女王「こんなにピンクが似合う人いる？」ミニスカ美脚のバレンタインコーデ
もえのは「バレンタインチョコ受け取ってくれる？」とつづり、「＃バレンタインコーデ」を公開。様々なピンクの花やリボン飾りをバッグに、白ニットにピンクのボアがあしらわれたダウンジャケットとピンクのミニスカートでスラリとした脚が際立つコーディネートを披露している。
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「こんなにピンクが似合う人いる？」「ピンクバレンタインコーデ最高」「キュンとしちゃいました」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆もえのあずき、バレンタインピンクコーデ披露
◆もえのあずきのミニスカ姿に反響
