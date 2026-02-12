MEOVVアンナ、ベッドで美脚全開「スタイル良すぎ」「白コーデが眩しい」の声
【モデルプレス＝2026/02/12】BLACKPINKを手掛けた有名プロデューサー・TEDDYがプロデュースする5人組ガールズグループ・MEOVV（ミヤオ）のInstagramが2月10日に更新された。日本人メンバーのANNA（アンナ）のオールホワイトファッションに、反響が集まっている。
【写真】K-POP20歳美女「美しすぎて見惚れた」ベッドで美脚全開
アンナは、ベッドの上での自撮りショットを投稿。後れ毛が際立つお団子スタイルに、白のインナーに白のカーディガンを羽織り、白いショートパンツからはスラリと引き締まった美しい脚が伸びている。
この投稿に「スタイル良すぎ」「白コーデが眩しい」「可愛さ満点」「美しすぎて見惚れた」などと話題が寄せられている。
MEOVVは、ヒップホップグループ・1TYM出身で、BIGBANG・2NE1・BLACKPINKらのプロデューサーを手掛けてきたTEDDYが設立したTHE BLACK LABELから、初めてローンチされたガールズグループ。グループ名の通り、猫をアイデンティティとした強烈なチームカラーで注目を集めている。メンバーはELLA（エルラ・グロス）、GAWON（ガウォン）、SOOIN（スイン）、ANNA、NARIN（ナリン）の5人。韓国、アメリカ、日本出身の多国籍なメンバーが集まった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
