Ｊ３福島は１２日、千葉県内でトレーニングを行い、開幕戦（７日）でＪリーグ公式戦の最年長出場記録を５８歳１１か月１２日に更新した元日本代表ＦＷ三浦知良が取材対応した。Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東Ｂ組開幕戦のＪ２甲府戦で先発し、１７２５日ぶりのＪ公式戦出場で前半２０分までプレーしたカズ。次戦１５日にいわきと対戦する“福島ダービー”へ「試合の中で、チームの役に立ちたい。継続した動きでペナルティーエリアに入って、チャンスメイク、アシストやゴールに絡んでいきたい」と、意欲を見せた。

カズ自身、そして世界中が驚いた５８歳にして開幕戦での先発出場。一方で試合の２日前に、先発起用、前半２０分前後で交代というプランを、寺田周平監督（５０）から告げられた際には「マネジメントとして、交代枠を（前半で）使ってしまうのはどうなのか、というところは危惧しました」と、チームのことを考え、不安も感じたという。それでもアップを含めたコンディションの作り方としては、途中出場より先発の方が、容易であることは確かだった。

寺田監督は、カズ先発起用の決断について「迷いはなかったです」と振り返った。「開始から（カズ先発で）行くことによって、チームがぐっと一つになって勢いがつく。周りの選手もフレッシュな中での関わりがいいかなと思った。カズさんの存在はやはり大きい。トレーニングのパフォーマンスを見て、スタート（先発）で行ったらおもしろいかな、と。ゴールに関わってくれるかも、という期待感を抱かせるものを、キャンプの中で感じさせてくれた」とその先発決断の理由を明かした。

次節以降の起用法は未定だが、先発出場への意欲は十分なカズ。「批判的な意見も、もしかしたらあるのかもしれませんけど、やっていくうちに常識になっていく場合もあるかもしれない。ベテランの使い方として、スタンダードになる可能性もあるかも」とうなずいた。試合の流れを作る先発起用、という新たな挑戦に、確かなやりがいを感じ取っている様子だった。