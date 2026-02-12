PEACH JOHNとBetty Boop™の特別共演♡大人可愛い限定ランジェリー
PEACH JOHNから、世界中で愛され続けるファッションアイコン「Betty Boop™（ベティー ブープ™）」とのスペシャルコラボレーションが登場。ランジェリー2型とルームウェア1型の全3型は、ディテールまで世界観を詰め込んだ特別なラインナップです。発売は2026年2月10日（火）。ここでしか手に入らない限定コレクションは、乙女心をくすぐる存在感で注目を集めています♡
ベティーの魅力が詰まった世界観
Betty Boop™（ベティー ブープ™）は、1930年8月9日にアメリカで公開されたアニメーション「Dizzy Dishes」に初登場。
脇役から一躍人気キャラクターとなり、現在もティーンからセレブまで幅広い層に支持されています。
カジュアルからゴージャスまで自在に表情を変える魅力は、ファッションやアート、音楽とのコラボレーションでも高く評価され、今なお進化を続けています。
こだわりのコラボラインナップ
Betty Boop™ドットレースノンワイヤーブラ
価格：4,200円（本体価格3,819円）
フロッキードット生地に配色レースを重ね、キュートさとシックさを両立。下厚カップでボリュームアップし、くっきり盛り谷間を演出します。
リボンやハート型アジャスター、「Betty♥Boop™」刺しゅうなど、細部まで抜かりないデザイン。
サイズ：B～Fカップ/UB65,70,75
Betty Boop™ドットレースショーツ
価格：2,100円（本体価格1,910円）
サイズ：S／M／L（カラー：ブラック／ピンク）
Betty Boop™ホイップリーパジャマ
価格：7,150円（本体価格6,500円）
柔らかくあたたかなモールニット「ホイップリー」素材を使用。トップスはパフスリーブでフェミニンに、ボトムはハイウエスト仕様で安心感のある着心地です。背面ポケットの刺しゅうもポイント。
サイズ：ワンサイズ（カラー：ピンク）
発売日：2026年2月10日（火）
販路：PEACH JOHN公式通販サイト／全国のPEACH JOHN*
*PJ BASIC梅田店、アウトレットりんくう店・佐野店・長島店を除く
今だけの特別感を楽しんで
PEACH JOHNとBetty Boop™が出会って生まれた、特別感あふれるコラボレーションコレクション。ランジェリーもルームウェアも、日常にときめきを添えてくれる存在です。
世界観を纏えるのは今だけ。ぜひこの機会に、自分らしい可愛さを引き出す一着を見つけてみてください♪