トヨタ「“スターレット”クロス」どんなモデル？

2025年5月、南アフリカで開催された自動車イベントにおいて、トヨタの新型コンパクトSUV「スターレットクロス」が初公開されました。

このニュースは日本の自動車ファンやかつてのオーナーたちの間で大きな話題となっています。

【画像】超カッコいい！ これが「スターレットクロス」です！（25枚）

最大の理由は、その車名にあります。1990年代、日本の公道を席巻した名作ハッチバック「スターレット」の名が、令和の時代に、しかも最新トレンドであるSUVスタイルを纏って復活したからです。

スターレットクロスは、トヨタがグローバル戦略の一環として展開する次世代モデルであり、その実態はスズキの最新コンパクトSUV「フロンクス」をベースとしたOEM供給モデル。

スズキとトヨタの提携関係から生まれたスターレットクロスは、単なるバッジエンジニアリングに留まらない、トヨタらしい個性を随所に散りばめた一台に仕上がっています。

デザイン面での最大の見どころは、力強さと洗練を両立させたフロントマスクです。ベースとなったフロンクスが、グリルを下方向に向けて絞り込むシャープな印象であるのに対し、スターレットクロスは下部に向かって広がる「末広がり」の大型グリルを採用。

さらに、左右のヘッドライトを繋ぐように伸びる横一文字のメッキラインが、ワイド感と安定感を演出しており、コンパクトSUVの枠を超えた存在感を放っています。

一方で、ルーフラインはクーペのように緩やかな曲線を描き、リアには左右が繋がった最新のLEDテールランプを配置するなど、都会的でスポーティな造形も併せ持っています。

ボディサイズは、全長3995mm×全幅1765mm×全高1550mm。日本でヒットを記録している「ライズ」と比較すると、全長は同じながら幅がわずかに広く設定されており、都市部での取り回しの良さと、ゆとりある室内空間を絶妙なバランスで実現しました。

パワートレインには、信頼性の高い1.5リッター自然吸気エンジン「K15B」を搭載。現代では希少となりつつあるMT、またはATが組み合わされ、駆動方式は軽快な走りを支える前輪駆動（FF）が採用されています。

スターレットクロスの登場に対し、日本のSNSではさまざまな反響が巻き起こりました。まず目立ったのは「スターレットがSUVになって帰ってくるとは」「名前を聞いただけで胸が熱くなる」といった、かつての名車に対するノスタルジーと驚きの声です。

そして、MT車が選択可能であるというスペックに対しても「分かっている」「マニュアルで操れるSUVは貴重」と、運転の楽しさを求める層から高い評価を得ています。

また、ライズに匹敵する「全長4メートルを切るサイズ感」への期待値も高く、「このサイズなら日本の狭い道でも最高に使いやすい」「ライズの成功を見れば、日本でも絶対売れるはず」といった、国内導入を切望する意見が後を絶ちません。

さらに興味深いのは、スズキとの提携に対するユーザーの視点です。「スズキが欧州でカローラのワゴンを売る代わりに、トヨタがアフリカでフロンクスを売る。この相互補完関係は面白い」といった、業界の構図を俯瞰するような冷静かつ肯定的な意見も散見されました。

かつての「若者の相棒」だったスターレットが、時を経て「アクティブなライフスタイルを支えるSUV」として再定義されたスターレットクロス。

日本市場への導入計画は現時点では未定ですが、これほどまでに熱い視線が注がれている現状を鑑みれば、その上陸を期待せずにはいられません。