6速MTのみ！ スバル「新WRX」米国発表に反響殺到！

スバルの米国法人は2026年1月20日、スポーツセダン「WRX」の2026年モデルを発表しました。

今回の年次改良では、ファン待望の「ベース」グレードが復活しただけでなく、わずか350台限定の特別仕様車「シリーズ・イエロー」が登場したことが大きなトピックとなっています。

2026年モデルのWRXは、全車に最高出力271hpを誇る2.4リッター水平対向4気筒ターボエンジンと、スバル独自のシンメトリカルAWDを搭載しており、全グレードで力強いパフォーマンスを発揮します。

外観についても、ターボ車らしいボンネットフードスクープやヘキサゴングリル、シャープなLEDヘッドライトが、その高い走行性能を象徴しています。

展開されるグレードは多岐にわたり、復活したベースを筆頭に、快適装備を充実させた「プレミアム」、上質な内装が特徴の「リミテッド」、ハイパフォーマンスな「GT」、走りに特化した「tS」、そして限定車の「シリーズ・イエロー」という計6種類が用意されました。

トランスミッションは、GT以外の全車に6速MTが標準装備されており、MT車には坂道発進を助けるヒルスタートアシストも備わっています。

また、リミテッドで選択可能なほかGTに標準となる「スバル・パフォーマンス・トランスミッション（SPT）」は、素早い変速だけでなくブリッピング機能や各種安全装備を統合した高度な制御を実現しています。

なかでも大きな注目を集めているのが、限定車のシリーズ・イエローです。このモデルには、かつて日本で限定販売された「S210」などにも採用された伝統的な「サンライズ・イエロー」のボディカラーが与えられました。

足元には19インチのマットブラック塗装アルミホイールを組み合わせ、エンブレムもブラックで統一することで、鮮やかさと精悍さを両立しています。

内装も特別で、黒のウルトラスエードにイエローのステッチが各所にあしらわれ、限定車ならではの空間を演出しています。

シリーズ・イエローの走行性能は、最上位の「tS」がベースとなっており、トランスミッションは6速MTのみの設定です。

STIがチューニングした電子制御ダンパーや、ゴールド塗装のブレンボ製ブレーキシステムを装備しており、限定モデルにふさわしい卓越したハンドリング性能を追求しました。

米国での価格は、標準モデルが3万2495ドル（約509万円）からとなっており、最高値となるシリーズ・イエローは4万5995ドル（約721万円）に設定されています。進化したWRX 2026年モデルは、2026年春に発売される予定です。

米国仕様のWRXの特別仕様車 シリーズ・イエローに対し、ネット上ではその鮮やかなスタイリングを絶賛する声が相次いでいます。

特にボディカラーへの評価が高く、「このカラー本当に好き」「鮮烈なイエローの特別感はハンパない」といった、スバルの伝統を感じさせる色使いに魅了されるユーザーが目立ちます。その精悍なルックスに「とにかくかっこいい」「手に入れたい」と直感的に惹かれるファンも少なくありません。

また、日本国内での展開を熱望する書き込みも見られ、「日本仕様のMTモデルにこのイエローが設定されたら買う！」といった、導入を強く期待する熱烈なリクエストも寄せられています。