¥É¥é¥Þ¤Ç½÷°åÌò¡¢Çò°á¡õ¼ê½ÑÃå»Ñ
¡¡¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±§³ÀÈþÎ¤¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡¢½é½Ð±é¤Îà·î9¥É¥é¥Þá¤Ç¤Î½÷°å»Ñ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¥»¥ì¥Ö¥Ñ¥ê¥Ô¥É¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î9ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè5ÏÃ¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤¿±§³À¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿Çò°á¤ä¼ê½ÑÃå»Ñ¤Ê¤Éà½÷°åá¤ËÊ±¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôÈäÏª¡£¡Ö¥»¥ì¥Ö¥Ñ¥ê¥Ô¥É¥¯¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹âµé³°¼Ö¤Î¥·¡¼¥È¤ËºÂ¤ëÍÍ»Ò¤ä±ð¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥ì¥¢¤Êà½÷°åá»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤³¤ó¤ÊÀèÀ¸¤¤¤¿¤é·ì°µ¾å¤¬¤ë¤ï¡×¡Ö½÷°å¤µ¤óÌò¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÇò°á»Ñ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î½÷°å¤µ¤ó¤Ê¤éÉÂ¤â¿á¤Èô¤Ö¤Í¡×¡ÖÂà±¡¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¼¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£