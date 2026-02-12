¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤¼¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâà50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËëáÁÔ´Ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÊ¿ÏÂ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¡ÖÌ´¤äÍ¦µ¤¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡×¥ì¥Ã¥É¤¬½¸·ë!
¡¡¡Ö¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡×¡£50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ëÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀï¤¤Â³¤±¤¿¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¤È ¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¥é¡¼¡Ú¸ÄÀ¡Û¤Ë·É°Õ¤ò¤³¤á¤Æ¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Îà¥ì¥Ã¥Éá¤¬½¸·ë¤·¡¢ÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤ÆÁö¤êµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¥¹¥Á¡¼¥ë¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡75Ç¯¤«¤é77Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×(NET¡¦¸½¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤«¤é¡¢º£·î8Æü¤òºÇ¸å¤ËÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Þ¤ÇÁ´49ºîÉÊ¡¢ÌóÈ¾À¤µªÂ³¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤Î¸å¤í»Ñ¤ÏÁÔ´Ñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¤â¤ÎÈá¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¡¡°µ´¬¤Î¤ªÊÌ¤ì¼Ì¿¿¤Ë¡ÖÄ¹¤¤´Ö¡¢Ì´¤äÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¡ÖÃç´Ö¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¡¢¼é¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢ ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÊ¿ÏÂ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤È¤¤¤¦»ö¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£