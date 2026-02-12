¡ÖÆüËÜ°ì¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤Ê½÷Í¥¤Ë¡×À¤³¦Åª±é½Ð²È¤«¤é¤Î¥¨¡¼¥ë¶»¤Ë¡Äà·ãÊÑáÂçÎÓÁÇ»Ò¤Î´ÔÎñÄ¾Á°¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
ÇÉ¼êÈ±¡õ¥í¥ó¥°¤ÇÂç¤¤Ê¡Ä
¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÍèÇ¯´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë½÷Í¥¤¬à·ãÊÑá¡Ä¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¤Î·à¾ì¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÌò¤É¤³¤í¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È21Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë²»³Ú·à¡Ö2FATE¡ÁÆó¤Ä¤Î¿´¤È°ì¤Ä¤ÎÌ´¡Á¡×¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¾ÎÎîÇÞ»Õ¤È¤¤¤¦ÆñÌò¤ËÄ©¤à»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÎÓÁÇ»Ò¡£ÇÉ¼êÈ±¡õ¥í¥ó¥°¤ÇÂç¤¤Ê¿ô¼î¤ò¼ó¤«¤é²¼¤²¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£¤³¤½¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤Ê½÷Í¥¡ª¤Ë¤ÈéðÀî¹¬Íº¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¡¢³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª·Î¸ÅÃæ¡×¤È¡¢2016Ç¯¤ËÀÂµî¤·¤¿±é·à³¦¤Î½ÅÄÃ¤ÇàÀ¤³¦¤Î¥Ë¥Ê¥¬¥ïá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿éðÀî¹¬Íº¤µ¤ó(µýÇ¯80)¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤âÈäÏª¡£
¡¡Abema¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤ÎÊõÊª¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¦¡¦éðÀî¹¬Íº¤µ¤ó¤«¤é¡¢·¯¤ÏÉáÄÌ¤ÏÌµÍý¤Ê¤Î¤À¤«¤éÆüËÜ°ì¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤Ê½÷Í¥¤òÌÜ»Ø¤»¤ÐÎÉ¤¤¤è¡ª¡ª¡×¤È°ÊÁ°¤Ë¥¨¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥½¥¦¥ë¤«¤é¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Þ¤Ç3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¸ÞÎØ½Ð¾ì¤·¡¢°úÂà¸å¤Ï²òÀâ¤Ê¤É¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤ëÂçÎÓ¤Î·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ë¡ÖÂçÎÓÁÇ»Ò!!?¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¡¢¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×¡Ö¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¡×¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£