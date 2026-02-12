飛ばし屋・後藤あいが11位発進 岩永杏奈、廣吉優梨菜は17位【アジア女子アマ】
＜アジアパシフィック女子アマチュア選手権 初日◇12日◇ロイヤル・ウェリントンGC（ニュージーランド）◇6362ヤード・パー72＞アジア太平洋地域の女子アマNO.1を決める一戦。その第1ラウンドが終了した。
【写真】強烈！ ”ドラコン女王”後藤あいのインパクト
日本勢は5人が出場。270ヤードの飛距離を誇る後藤あい（松蔭高）が4バーディ・2ボギーの「70」をマーク。日本勢トップの2アンダー・11位タイで滑り出した。岩永杏奈（大阪桐蔭高）と廣吉優梨菜（福岡第一高）は1アンダー・17位タイ発進。佐藤涼音（ルネサンス大阪高1年）は1オーバー・33位タイ、中嶋月葉（作陽学園高）は3オーバー・47位タイと出遅れた。8アンダー・単独首位にヤン・ユンソ（韓国）。7アンダー・2位にはアリアナ・ロウ（香港）が続いた。今大会の優勝者には海外メジャー「シェブロン選手権」「アムンディ・エビアン選手権」「AIG女子オープン」（全英）の出場権が与えられる。
