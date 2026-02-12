米メジャーリーグ・サッカー（MLS）のマイアミは11日、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（38）が左太腿裏を負傷したと発表した。

8日に行われ、1得点1アシストを記録したバルセロナSC（エクアドル）とのプレシーズンマッチで負傷。「段階的な練習への復帰は今後、数日間の臨床的および機能的な回復による」と説明した。21日に控えるロサンゼルスFCとの今季MLS開幕戦に影響が出る可能性があると報じられている。

チームはメッシの負傷に伴って13日にプエルトリコで予定されていたインデペンディエンテ・デル・バジェ（エクアドル）とのプレシーズンマッチ最終戦をMLS開幕後の26日に延期する異例の措置で対応した。

メッシはクラブを通じ「残念ながら前回の試合で筋肉に張りが生じました。我々は皆さんに会えることを本当に楽しみにしていたのでクラブとともに試合の代替日を見つけるのに協力しました」とコメントを発表。「マイアミの試合を観戦したいという皆さんの興奮と願望は承知しています。それを間もなく実現できることは非常に特別なことになるでしょう」と続けた。