元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、11日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。マツコ・デラックスの入院をめぐり、ある点を心配した。

マツコはレギュラーを務める9日放送のTOKYO MX「5時に夢中！」を欠席。同日電話出演し、首の脊髄が圧迫され手足にしびれが生じ、手術したことを報告していた。

佐久間氏はオープニングでこの話題に触れると「マツコさんが入院して手術したってニュースもビックリしたんですけど」と驚いた様子。「基本は元気なんだろうけど。だって俺たちのラジオ来た時もめちゃくちゃ元気だった」と、昨年12月にマツコが同番組にゲスト出演した時のことを振り返った。

一方で「ただ俺の医者の知り合いからしたら、『マツコさんが入院するって結構コトだよ』って。『多分麻酔科医は本当に緊張したと思う』って言ってて。力士とか巨体の人をやる時って緊張するらしいね」と説明。最近自身も人間ドックを受けたことを振り返りつつ「全身麻酔で。『佐久間さんデカいし体重あるから、分量あれなんですよ。いろいろ考えるんですよ』ってなじみの医者が言ってたから」と苦笑した。

マツコが手術を終えたことについては「無事でよかったですね」と締めくくっていた。