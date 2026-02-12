西武は、３月３１日から４月５日の期間中にベルーナドームで開催する６試合を「２０２６開幕シリーズ」と銘打ち、実施する。

ホーム開幕初日の３月３１日・オリックス戦では、ベルーナドーム場内の演出に合わせて点灯するブレスレット型ライトを配布。週末の２試合でも来場者配布グッズが用意されている。

球団マスコットのレオをかたどった「ブレスレット型ライト」は、場内の演出に合わせて９色に変化。スタメン発表のほか、勝利後に行われるビクトリーセレモニーや西武の選手のホームランの際などに点灯し、球場を盛り上げるアイテムとして１年を通して活用できる。

今年のホーム戦では、レーザーライトや無線制御式のライトなどを活用した新演出や、球場ビジョンで放映する映像も光をテーマとした演出が用意されている。

さらに４月４日、５日の楽天戦では、４日に「イニシャルロゴベスト」、５日に「ワードマークパーカー」が配布される。

中綿入りのベストと裏起毛のパーカーは、開幕後の肌寒い時期での球場で活躍すること間違いなしのアイテムだ。

また、４月２、４、５日の３試合では、春休み特別企画として選手直筆サイン入りボールなどが当たる「キッズ大抽選会」や、テイキョウキッズフィールド最大３０分遊び放題など子供たちが楽しめるイベントも開催される。

「２０２６開幕シリーズ」を含む３月３１日から４月３０日までの観戦チケットは、２月１３日のファンクラブ先々行抽選より順次販売。一般販売は２月２３日に開始する。

ベルーナドームでのシーズンスタートを、熱い声援で盛り上げたい。

【西川愛也選手のコメント】

ベルーナドームで多くのライオンズファンの皆さんに僕たちのプレーを見ていただきたいですし、今年もあの大声援を背に戦うのがとても楽しみです。

今年はＬ ビジョンの撮影がいつもと違っていて派手ですごかったです！ぜひ楽しみにしてもらえたらと思います。プロ野球の開幕戦はビジターですが、本拠地での ６連戦はやっぱり特別なので、皆さんの来場をお待ちしています。みんなで勝ちましょう！