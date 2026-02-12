生のかぶでササッと！あと1品ほしいときに作れる簡単レシピのバリエ

今が旬のかぶはみずみずしくて甘みが強いので、サラダなど生で食べるのがおすすめ。今回は、かぶを使った簡単副菜レシピをご紹介します。

▼作りおきにぴったり◎かぶとわかめのサラダ

かぶと乾燥わかめを合わせたサラダ。時間をおくと味がなじんで、作りおきにおすすめです。



▼おつまみにも◎かぶとハムのマリネ

かぶとハムをスパイスソルトやオリーブオイルであえた一品。ワインにもビールにも合います。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼万能ドレッシングで食べるかぶのサラダ

しょうゆ、すし酢、ごま油で作る万能ドレッシングは相性ぴったり。たっぷり食べられます。







かぶはサラダやあえ物など生で食べるととてもおいしい野菜のひとつ。葉も同じように刻んで加えると彩り豊かになります。あと1品ほしいときに重宝する副菜で、旬のかぶを堪能してください。

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。