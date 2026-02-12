【木崎ゆりあ3rd写真集「アップデート中」】 3月25日 発売 価格：3,500円

【拡大画像へ】

扶桑社は、木崎ゆりあ（※「崎」は正式には「たつさき」）さんの3rd写真集「アップデート中」を3月25日に発売する。価格は3,500円。

2008年にアイドルグループSKE48に加入し、その後2014年にAKB48へ移籍。卒業後は舞台を中心に俳優活動を続けている木崎ゆりあさん。本写真集は2026年2月11日に30歳の誕生日を迎えた彼女のアニバーサリー写真集として企画された。グラビアは2017年に発売した2nd写真集以来。

俳優として、1人の女性として新たなステージに進む前に、20代最後の姿をカメラに収めるべく、人生初となるベトナム・ハノイでロケを敢行。ノスタルジックな街並みと、活気あふれる人々の日常が交錯する環境の中で、より自然体な姿をカメラの前で披露している。

本のタイトル「アップデート中」には、彼女が30歳という人生の節目を迎え、新たなステージへと踏み出すこの瞬間の目撃者になってほしいという願いが込められている。タイトルの字体は木崎ゆりあ本人のデザインとなっている。

【木崎ゆりあさんのコメント】

この度、ありがたい事に3冊目の写真集「アップデート中」の販売が決定しました！

卒業以来、9年ぶりのグラビア撮影にちょっとドキドキしながら、ベトナム ハノイの街で素敵なチームと撮影出来てとってもナチュラルな1冊になりました。

活動を始めたのは13歳、あっという間に30歳です。

そんな大人になった姿を、それはもう包み隠さず、素をたっぷり詰め込みました。常にアップデート中の木崎ゆりあをぜひご覧ください！

予約会・お渡し会イベントの開催が決定

3rd写真集発売を記念した予約会、お渡し会イベントが東京、名古屋の2都市でそれぞれ開催される。イベントの詳細および特典内容は後日発表される。

発売記念予約特典会

2月28日：名古屋・ジュンク堂書店名古屋店

3月1日：東京・芳林堂書店 高田馬場店

発売記念写真集お渡し会

3月28日：名古屋・ジュンク堂書店名古屋店

3月29日：東京・書泉グランデ

(C)扶桑社／撮影：前 康輔