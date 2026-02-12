¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè54ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«¡¡Å·»È¤È¡È100ÅÀ½ê»ý¡É¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÁÜº÷¤Ø
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×Âè54ÏÃ¡ÊÂè3´üÂè7ÏÃ¡Ë¡ÖÅìµþÂè1·ë³¦①¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤Æ2018Ç¯3·î¤«¤é2025Ç¯9·î¤Þ¤Ç6Ç¯È¾Ï¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¸¶ºî¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ê³©¸«²¼¡¹¡¦Ãø¡Ë¤¬¡¢Á´À¤³¦¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯5000ËüÉô¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ´Þ¤à¡Ë¤òÆÍÇË¡£2020Ç¯10·î¤«¤é2021Ç¯3·î¤Þ¤ÇTV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½é¤Î±Ç²è²½¤È¤Ê¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤Ï¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ265²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£TV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤È¤Ê¤ë¡Ø²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡¿½ÂÃ«»öÊÑ¡Ù¤¬2023Ç¯7·î¤«¤é12·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÁ´À¤³¦¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï0¡ÙÉü³è¾å±Ç¤¬·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡×¡ß¡Ö»àÌÇ²óÞâ Àè¹Ô¾å±Ç¡×¡Ù¤¬11·î7Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Çé¤Î¶¨ÎÏ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¸×¾ó¤¿¤Á¡£Âè54ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿»àÌÇ²óÞâ¤Î±Ë¼Ô¤ËØá¤¯¼°¿À¡¦¥³¥¬¥Í¤¬ÁíÂ§ÄÉ²Ã¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿ÁíÂ§¤Ë¤è¤ê¡¢´û¤Ë100ÅÀ°Ê¾å½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë2Ì¾¤Î±Ë¼Ô¤òÆÃÄê¤·¤¿¸×¾ó¤¿¤Á¡£Èà¤é¤Ï¹öÌçáÅ¤ÎÉõ°õ¤ò²ò¤±¤ë¡ÖÅ·»È¡×¤òÁÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»àÌÇ²óÞâ¤Ë·ê¤È¤Ê¤ëÁíÂ§¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë100ÅÀ°Ê¾å¤ò½ê»ý¤¹¤ë±Ë¼Ô¤¿¤Á¤ËÀÜ¿¨¤¹¤Ù¤¯¡¢·ë³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¤è¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬Ëè½µ¸ø³«Ãæ¡£2·î17Æü¤Ë¤Ï¸×¾óÍª¿ÎÌò¤Î±ÝÌÚ½ßÌï¤Èæ°º÷Ìò¤ÎÝ¯°æ¹§¹¨¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÁ°ÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£½é´ü¤«¤éºîÉÊ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿2¿Í¤Ë¤è¤ë¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤¬Êª¸ì¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿ÊÑ²½¡¢¤µ¤é¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯ÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿æ°º÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2·î12ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè54ÏÃ¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÊüÁ÷»þ´Ö¤è¤ê10Ê¬¸å¤íÅÝ¤·¤Î24»þ36Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë