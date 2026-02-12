ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ<1435.T>が後場に一時ストップ高の水準となる前営業日比５０円高の２１９円に買われ、昨年来高値を更新した。同社は１２日正午、２５年１２月期の連結決算を発表。あわせて２６年１２月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比４５．４％増の３５０億円、営業利益は同３５．９％増の２４億円を見込む。２５年１２月期の実績は会社計画に対して上振れして着地した。更に中期経営計画を公表し、収益拡大に取り組む姿勢を示したとあって、ポジティブ視されたようだ。



２５年１２月期は売上高が前の期比８２．９％増の２４０億６８００万円、営業利益が同６９．２％増の１７億６６００万円（同６９．２％増）、最終利益が同２．２倍の１９億８９００万円となった。物件引き渡し件数や物件媒介件数が増加し、オーナー数も伸長。債務保証損失引当金の戻入や繰延税金資産の計上も寄与した。今期は開発棟数１６０棟（前期は１１６棟）、管理戸数２万９９００戸（同２万８３１１戸）とする計画。中期経営計画の最終年度となる２８年１２月期は売上高６００億円、営業利益４１億円に伸ばす目標を掲げた。



出所：MINKABU PRESS