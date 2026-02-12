新日本空調<1952.T>が後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１４４０億円から１５００億円（前期比８．９％増）へ、営業利益を１２０億円から１３７億円（同２０．７％増）へ、純利益を８８億円から１０５億円（同８．７％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を４０円から７０円へ引き上げ年間配当予想を１１０円としたことが好感されている。



大都市圏の再開発やデータセンター、工場などの大型案件を背景に繰越工事高が高水準で推移していることに加えて、高効率設備への更新工事を中心に受注環境が堅調に推移しており、適切な施工体制のもと戦略的な受注・完工計画を着実に推進していることが要因。また、デジタル化の推進や独自の物流・加工ネットワークの展開で業務の効率化と原価低減を進めていることも寄与する。



なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高１０４６億７４００万円（前年同期比１８．２％増）、営業利益８８億４４００万円（同６８．１％増）、純利益７０億４１００万円（同８１．５％増）だった。



