竹内まりやの「毎日がスペシャル」が、株式会社ジャパネットホールディングスおよび株式会社ジャパネットたかたの創立40周年を記念した『新企業CM』に起用された。

今回発表となった『新企業CM』は、本日2月12日より全国放送にて展開。相葉雅紀が新たに広告キャラクターに就任し、創立40周年を迎えたジャパネットのTVCMに初登場する。普段の何気ない毎日の中にある、特別で今を生きる楽しさがあふれるシーンが綴られたCMとなっている。

ジャパネットの40周年のキャッチコピーは『毎日を、もっと特別に。』。“このキャッチコピーとこれほど響きあう楽曲はない”という想いから竹内へオファーが届き、今回の楽曲使用が実現したという。

＜竹内まりや コメント＞

「何でもない一日が実はすごく大切さ」という歌詞に乗せて私自身の人生観を歌った「毎日がスペシャル」を、この度ジャパネットさんのCMで使っていただけることになり心から感謝いたします。一般募集された投稿動画には、日常という宝物が様々に映し出されていて、思わず胸がほっこりと温まります。皆さんの毎日の中にある嬉しい輝きをこのCMできっと感じていただけますように。ジャパネットさん、40周年おめでとうございます！！

（文＝リアルサウンド編集部）