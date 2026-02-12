「バカ」「頭がおかしい」悪質なカスハラをJ２クラブが報告。人格を否定するような過激な言動や合理的理由のない要求
J２のブラウブリッツ秋田は２月12日、「カスタマーハラスメントへの対応について」と題したリリースを出した。
「日頃より株式会社ブラウブリッツ秋田（以下、「当社」といいます。）の活動にご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。当社では、「スポーツを通じた街づくり・人づくり・夢づくり」の理念のもと、地域に開かれたクラブ運営を目指しております。 これまで当社は、お客様からのご意見等に対しましては、可能な限りご要望に沿えるよう真摯に対応し、サービスの向上に努めてまいりました」
そう伝えたあと、以下のように続ける。
「しかしながらごく一部のお客さまから、お電話やメール・SNS等にて人格を否定するような過激な言動や合理的理由のない要求がなされる事案が発生しております。
一例）
・長時間にわたる電話、度重なる電話・メール等での連絡
・スタッフの人格を否定するような言動（大きな怒鳴り声や、「バカ」「頭がおかしい」「常識がない」といった言葉など）
・客観的事実に基づかない情報での批判や中傷
当社といたしましては、このような不当な言動等から監督や選手、スタッフ、社員等、当社で働くすべての人（以下、「当社に勤務する者」といいます。）を守ることが、今後もお客様の期待にお応えし、良好な信頼関係を持続していくための重要課題と考え、2025年３月に「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定しておりますので、今一度ご理解いただけますようお願い申し上げます」
クラブは「あわせて、当社ではお問い合わせ内容の確認及び当社に勤務する者の安心・安全な労働環境の確保を目的として、通話・メール等の内容を録音・録画・保存・記録させていただいております。今対応はカスタマーハラスメント防止対策の一環として実施しており、その際にいただいた情報の取り扱いついては法令を遵守し、適切に管理いたします」とし、公式サイトで「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を改めて再掲している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
