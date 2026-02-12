森永乳業 <2264> [東証Ｐ] が2月12日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比25.8％増の327億円に伸び、通期計画の339億円に対する進捗率は96.7％に達し、5年平均の90.1％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比70.6％減の11.2億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比23.1％増の108億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の5.7％→6.8％に改善した。



