ステラファーマ <4888> [東証Ｇ] が2月12日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の最終損益(非連結)は5.1億円の赤字(前年同期は3.7億円の赤字)に赤字幅が拡大した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の最終損益は3.9億円の赤字(前年同期は2.3億円の黒字)に転落する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の最終損益は2億円の赤字(前年同期は1億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-124.7％→-350.8％に急悪化した。



株探ニュース

