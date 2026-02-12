いすゞ自動車 <7202> [東証Ｐ] が2月12日後場(14:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比1.1％減の1212億円となり、通期計画の1300億円に対する進捗率は93.2％に達し、前年同期の87.5％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比49.7％減の87.9億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比16.8％増の513億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の7.7％→7.8％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

