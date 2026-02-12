ドジャースからフリーエージェント（FA）になっている“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手を巡り、盟友ミゲル・ロハス内野手が再契約を求めた。米地元メディア『ドジャー・ブルー』が11日（日本時間12日）に伝えたもので、帰還は既定路線とされているが、ロハスは改めてE・ヘルナンデスの存在価値を強調した。

■「戻ってくることに疑いなし」

『ドジャー・ブルー』は同日、「ミゲル・ロハス：キケはドジャースの成功にとって本当に重要な存在」と題して記事を公開。E・ヘルナンデスの帰還を強く求めるロハスの声を改めて紹介した。

記事の中で、ロハスは「私はキケと常に連絡を取り合っている。自分の中では、彼が戻ってくることに疑いの余地はまったくない」と強調。ただ、再契約は未だ発表されていない。その理由については「ケガや手術明けのリハビリなど、まさに彼が直面していることが関係していると思う。シーズンが始まってから少なくとも数カ月は、彼の準備は整わない」とし、オフに受けた左肘手術の経過を見ていると予測した。

その上で「でも、私はキケが戻ってくれることを願い、希望を持ち続けている。彼がクラブハウスや球団にとって、そしてファンにとってもロサンゼルスという街にとっても、どれだけ重要な存在かはみんな分かっているはずだ」と指摘し、再契約の必要性を訴えた。

■「ピッペンがいてこそのMJ」

「彼はドジャースにふさわしい存在だ。（バスケットボールの神様）マイケル・ジョーダンだって、スコッティ・ピッペンら他の選手たちの援軍なしでは数々の偉業は成し遂げられなかった。キケはそういう存在の1人だと感じている」と黄金時代のNBAブルズになぞらえて、E・ヘルナンデスの“脇役”としての重要性を説いた。

「彼はジョーダンではないが、本当に貴重な存在なんだ。ショウヘイ（大谷翔平）でもないし、フレディ・フリーマンでもない。でも、我々は全員このチームの一員であり、ここ数年ずっと一緒にやってきた仲間だ。私はキケにそばにいてほしいし、このクラブハウスのみんなも彼が再びドジャースでプレーしてくれることを望んでいる」と話した

チームきっての人気者である“キケ”。キャンプインが間近に迫っているだけに、その動向は注目を集めそうだ。