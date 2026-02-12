２月１２日（木）のヒルナンデス！「友近の日本いい宿惚れる宿」「２店舗巡って今のトレンド大調査」
「友近の日本いい宿惚れる宿」
芸能界屈指の旅好き友近が、全国のお宿を徹底調査！
今回の舞台は【埼玉県秩父・長瀞エリア】です。
＜出演者＞
友近
田中直樹（ココリコ）
＜ご紹介した施設＞
【亀の井ホテル 長瀞寄居】
昨年リニューアルされたばかりのコスパ抜群お宿。
・トリプルルーム
１泊２食付き 1人あたり 14,720円〜
※大人3名利用時（入湯税・宿泊税別）
※時期やプランによって料金は変動します
・スーペリアフォース
１泊２食付き1人あたり 19,620円〜
※大人４名利用時（入湯税・宿泊税別）
※時期やプランによって料金は変動します
こたつ舟で岩畳周辺の瀞場を約20 分かけて1周する
料金 大人（中学生以上）1,100円 子ども（3歳以上）700円
※冬季限定（２月末まで）
【花湯別邸】
全室露天風呂付きのオールインクルーシブ宿。
・スタンダード和室
１泊夕食付き 1人あたり 19,000円〜
※大人２名利用時
※時期やプランによって料金は変動します
※値段などは全て放送時の情報です
「２店舗巡って今のトレンド大調査」
大人気店２店舗を巡って、今の買い物トレンドを大調査！
今回の舞台は「3COINS +plus西武新宿ペペ店」と「無印良品 東京有明」
＜出演者＞
生見愛瑠
千秋
井戸田潤（スピードワゴン）
＜紹介した施設・商品＞
●３COINS +plus西武新宿ペペ店
生活用品を始め、さまざまな商品を取り揃える、都内最大級の広さを誇る大型店舗
毎週新商品も発売され、日々新しいグッズに出会うことができる
・トラベル用品ランキング
1位 丈夫で濡れにくい折りたたみキャリーオンバッグ S
2位 キャスターカバー9個セット
3位 回転ピルケース
4位 2WAY ヘアアイロンカバー
5位 折りたたみネックピロー
・収納用品ランキング
1位 クリアボックスバッグ L
2位 布団収納バッグ
3位 クリアボックスバッグ LL
4位 フタ付きクリアスクエアボックス
5位 透明フタ付収納ボックス
・キッチン用品ランキング
1位 オイルスプレーボトル（アイボリー）
2位 せいろ用蒸し板
3位 せいろ用蒸しシート 10枚入り
4位 箱入り汚れ防止まな板シート
5位 オイルスプレーボトル（グレー）
●無印良品 東京有明
無印良品、関東最大級の売り場面積を誇る店舗
３フロアにまたがり様々な商品を展開
また、商品だけでなく、リノベーションの相談や一軒家の購入手続きまで行える
・キッチン用品ランキング
1位 アルミ せいろ用／受け台
2位 竹材 せいろ／本体 深型 大
3位 竹材 せいろ／蓋 大
4位 竹材 せいろ／本体 深型 小
5位 竹材 せいろ／蓋 小
・トラベル用品ランキング
1位 PET小分けボトルポンプタイプ（15ml）
2位 ポリエチレン小分けチューブ（S×2個）
3位 ポリエチレン小分けチューブ（M）
4位 ポリエチレン小分けボトルワンタッチキャップ（50ml）
5位 PET小分けボトルポンプタイプ（30ml）
※全て放送時の情報です
※商品の取り扱いは店舗によって異なります