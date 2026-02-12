「友近の日本いい宿惚れる宿」

芸能界屈指の旅好き友近が、全国のお宿を徹底調査！

今回の舞台は【埼玉県秩父・長瀞エリア】です。



＜出演者＞

友近

田中直樹（ココリコ）



＜ご紹介した施設＞

【亀の井ホテル 長瀞寄居】

昨年リニューアルされたばかりのコスパ抜群お宿。

・トリプルルーム

１泊２食付き 1人あたり 14,720円〜

※大人3名利用時（入湯税・宿泊税別）

※時期やプランによって料金は変動します

・スーペリアフォース

１泊２食付き1人あたり 19,620円〜

※大人４名利用時（入湯税・宿泊税別）

※時期やプランによって料金は変動します





【ぽかぽかこたつ舟】こたつ舟で岩畳周辺の瀞場を約20 分かけて1周する料金 大人（中学生以上）1,100円 子ども（3歳以上）700円※冬季限定（２月末まで）【花湯別邸】全室露天風呂付きのオールインクルーシブ宿。・スタンダード和室１泊夕食付き 1人あたり 19,000円〜※大人２名利用時※時期やプランによって料金は変動します※値段などは全て放送時の情報です「２店舗巡って今のトレンド大調査」大人気店２店舗を巡って、今の買い物トレンドを大調査！今回の舞台は「3COINS +plus西武新宿ペペ店」と「無印良品 東京有明」＜出演者＞生見愛瑠千秋井戸田潤（スピードワゴン）＜紹介した施設・商品＞●３COINS +plus西武新宿ペペ店生活用品を始め、さまざまな商品を取り揃える、都内最大級の広さを誇る大型店舗毎週新商品も発売され、日々新しいグッズに出会うことができる・トラベル用品ランキング1位 丈夫で濡れにくい折りたたみキャリーオンバッグ S2位 キャスターカバー9個セット3位 回転ピルケース4位 2WAY ヘアアイロンカバー5位 折りたたみネックピロー・収納用品ランキング1位 クリアボックスバッグ L2位 布団収納バッグ3位 クリアボックスバッグ LL4位 フタ付きクリアスクエアボックス5位 透明フタ付収納ボックス・キッチン用品ランキング1位 オイルスプレーボトル（アイボリー）2位 せいろ用蒸し板3位 せいろ用蒸しシート 10枚入り4位 箱入り汚れ防止まな板シート5位 オイルスプレーボトル（グレー）●無印良品 東京有明無印良品、関東最大級の売り場面積を誇る店舗３フロアにまたがり様々な商品を展開また、商品だけでなく、リノベーションの相談や一軒家の購入手続きまで行える・キッチン用品ランキング1位 アルミ せいろ用／受け台2位 竹材 せいろ／本体 深型 大3位 竹材 せいろ／蓋 大4位 竹材 せいろ／本体 深型 小5位 竹材 せいろ／蓋 小・トラベル用品ランキング1位 PET小分けボトルポンプタイプ（15ml）2位 ポリエチレン小分けチューブ（S×2個）3位 ポリエチレン小分けチューブ（M）4位 ポリエチレン小分けボトルワンタッチキャップ（50ml）5位 PET小分けボトルポンプタイプ（30ml）※全て放送時の情報です※商品の取り扱いは店舗によって異なります