「新秩父宮ラグビー場」着工、施設概要・ビジュアル公開 “屋内全天候型多目的”で約2.5万人ライブ・コンサートも
屋内全天候型多目的ラグビー場となる「新秩父宮ラグビー場」（東京都新宿区）が、2月3日に着工された。鹿島建設をはじめ、三井不動産、東京建物、東京ドームの4社が構成企業となる「秩父宮ラグビー場株式会社」が12日に発表し、ビジュアルなどを公開した。
【画像多数】「新秩父宮ラグビー場」内部の様子 2.5万人収容のライブ開催イメージ
同施設は、ラグビーの聖地として長年親しまれてきた現秩父宮ラグビー場の歴史と想いを継承し、引き続きラグビー場として利用されるほか、さらなる発展を見据え、音楽コンサート、スポーツイベント、企業の展示会などのイベントに対応可能な施設として整備され、I期工事完了後の2030年に開業を予定する。その後、II期工事で南側広場の整備を行う予定。
地上8階・地下1階建・延床面積約7万3000平米、収容人数は、ラグビー開催時に約1.5万人、イベント開催時は約2.5万人。
神宮外苑地区の都市計画を踏まえ、競技施設エリアと接する東側の円周道路を「静かな賑わい軸」、西側のスタジアム通りを「活気ある賑わい軸」と読み解き、神宮外苑地区と調和したネットワークを形成。屋根の高さを抑え、軒高をMUFGスタジアム（国立競技場）や明治神宮聖徳記念絵画館と同程度とし、また上部を垂直方向に細かく分節した傾斜屋根とすることで、圧迫感を感じさせない外観デザインとする。
日本初の屋内全天候型ラグビー場となり、東西スタンドを均等にした「ダブルメインスタンド」と、フィールドコーナー部から試合を体感する観客席「ラグビータワー」、フィールドと同レベルの観客席「フィールドバー」などを備える。
また、ラグビーの試合はもちろん、ライブ・コンサートを中心とした各種イベントの開催が可能。50メートル×12メートルの大型ビジョンを設置し、多彩な演出を行うとともに、一つ一つの座席も前後左右のゆとりをしっかりと確保することで感動のエンターテインメント空間を創出する。国内外トップクラスのアーティスト公演によるエンタメの中心地となることを目指す。
トップパートナーは、三井住友フィナンシャルグループ（SMBCグループ）に決定。さらに、「秩父宮ラグビー場」の名と併用する、副名称は「SMBC Olive SQUARE」に決まった。
【画像多数】「新秩父宮ラグビー場」内部の様子 2.5万人収容のライブ開催イメージ
同施設は、ラグビーの聖地として長年親しまれてきた現秩父宮ラグビー場の歴史と想いを継承し、引き続きラグビー場として利用されるほか、さらなる発展を見据え、音楽コンサート、スポーツイベント、企業の展示会などのイベントに対応可能な施設として整備され、I期工事完了後の2030年に開業を予定する。その後、II期工事で南側広場の整備を行う予定。
神宮外苑地区の都市計画を踏まえ、競技施設エリアと接する東側の円周道路を「静かな賑わい軸」、西側のスタジアム通りを「活気ある賑わい軸」と読み解き、神宮外苑地区と調和したネットワークを形成。屋根の高さを抑え、軒高をMUFGスタジアム（国立競技場）や明治神宮聖徳記念絵画館と同程度とし、また上部を垂直方向に細かく分節した傾斜屋根とすることで、圧迫感を感じさせない外観デザインとする。
日本初の屋内全天候型ラグビー場となり、東西スタンドを均等にした「ダブルメインスタンド」と、フィールドコーナー部から試合を体感する観客席「ラグビータワー」、フィールドと同レベルの観客席「フィールドバー」などを備える。
また、ラグビーの試合はもちろん、ライブ・コンサートを中心とした各種イベントの開催が可能。50メートル×12メートルの大型ビジョンを設置し、多彩な演出を行うとともに、一つ一つの座席も前後左右のゆとりをしっかりと確保することで感動のエンターテインメント空間を創出する。国内外トップクラスのアーティスト公演によるエンタメの中心地となることを目指す。
トップパートナーは、三井住友フィナンシャルグループ（SMBCグループ）に決定。さらに、「秩父宮ラグビー場」の名と併用する、副名称は「SMBC Olive SQUARE」に決まった。