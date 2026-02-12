大阪・関西万博の会場にある建物を、約１０キロ離れた場所から重機を操って解体する作業に、専門業者の三同建設（大阪市西区）が挑んでいる。

建設業界では人手不足が続き、作業員の高齢化が進む中、遠隔操作による解体は現場の負担軽減につながる未来の技術として期待が高まっている。

取り組みは今月１０日、報道陣に公開された。三同建設の本社に設置したコックピットと、万博会場の西ゲート付近に配備したショベルカー（車高２・８メートル）を衛星回線などで結び、遠隔操作を可能にした。

本社のコックピットのモニターには、ショベルカーに７台、工事現場に５台設置したカメラの映像を表示。オペレーターがモニターを見ながら操作すると、無人のショベルカーが建物のはりや屋根を解体していった。作業の際は、国土交通省のルールに基づき、現場に無人エリアを設け、監視員らがエリア外から作業を見守った。

この日は、三同建設の本社勤務で妊娠中の女性社員らも操縦を体験した。内勤者でも重機が扱える新技術で現場の負担を減らし、仕事のやりがいや安全性を高めたい考えだ。

同社は万博会場などでの取り組みを通じて、一人が操作できる重機の台数や作業範囲を広げる計画という。

窪田良章取締役は「万博は解体にとっても未来社会の実験場。女性や障害のある人でも一緒に作業できる取り組みで改善を重ねていきたい」と話している。