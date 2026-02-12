全日本柔道連盟は12日、ウズベキスタンで2月27日に開幕するグランドスラム（GS）タシケント大会に出場する日本選手団22人（男子12人、女子10人）を発表した。

男子66キロ級には、五輪2連覇王者の阿部一二三（28＝パーク24）が出場する。昨年は6月の世界選手権で3位、12月のGS東京大会で優勝。昨年世界選手権覇者の武岡毅（26＝パーク24）と代表争いを繰り広げる中で、今年最初の試合に臨む。男子100キロ級には、平野匠啓（天理大1年）が出場する。高校時代に全国高校総体2連覇を達成し昨年の世界ジュニア選手権で2位に入った期待の逸材が、初めてシニアの国際大会に挑戦する。

女子78キロ超級には、昨年世界選手権代表の藤井瑠璃（旧姓・高橋、25＝SBC湘南美容クリニック）と東京五輪金メダルの素根輝（25＝パーク24）が出場する。既に今年の世界選手権（10月、アゼルバイジャン・バクー）代表に内定している選手たちは、男女ともに今大会にはエントリーしなかった。

GSパリ大会に出場する日本選手団は以下の22人。

▽男子

・60キロ級 中村太樹（JESエレベーター）

・66キロ級 阿部一二三（パーク24）、服部辰成（東海大3年）

・73キロ級 内村秀資（自衛隊）、木原慧登（東海大2年）

・81キロ級 藤原崇太郎（旭化成）、天野開斗（東海大4年）

・90キロ級 川端倖明（国士舘大2年）、岡田陸（旭化成）

・100キロ級 植岡虎太郎（日本製鉄）、平野匠啓（天理大1年）

・100キロ超級 中村雄太（旭化成）

▽女子

・48キロ級 吉野紗千代（帝京大2年）、原田瑞希（日大4年）

・52キロ級 藤城心（三井住友海上）

・57キロ級 白金未桜（筑波大2年）

・63キロ級 谷岡成美（日本エースサポート）

・70キロ級 池絵梨菜（国士舘大柔道クラブ）

・78キロ級 梅木真美（ALSOK）、泉真生（コマツ）

・78キロ超級 藤井瑠璃（SBC湘南美容クリニック）、素根輝（パーク24）