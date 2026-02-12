12日、衆院選で大敗した中道改革連合は、翌13日の代表選を前に共同記者会見を行った。会見では、指名されなかった記者が不満を漏らす場面が見られた。

【映像】「なんで当ててくんないの？」クレーム連発の瞬間（実際の様子）

立候補したのは、立憲民主党元幹事長の小川淳也氏と、衆院当選8回の階猛氏だ。冒頭の決意表明で、階氏は自身の強みを「逆境でも決して諦めないこと」とし、混迷する政治状況を雪でセンターラインが見えない道路に例え、政治のセンターライン（中道）を取り戻す決意を語った。一方の小川氏は、自らの原点を庶民性にあるとし、20年間にわたり追求してきた「政権交代のインフラ」を構築するため、自らトップに立って党と国民生活を立て直すと訴えた。

1時間ほど続いた会見の終盤、司会者が「時間もないので、最後の一人にしたいと思います」とアナウンスした際にある記者が「なんで当ててくんないの？」と不満を露わにした。

これに司会者が「人数が多すぎます」と理由を伝えると記者は「おかしいよそんなの」と納得がいかない様子を見せた。

司会者と記者によるやりとりはこれで終わらなかった。

最後に指名された記者による質疑が終わった際にも記者は「質問させてくださいよ」と訴えた。

司会者は「すみません。他の代表選日程に順次移っていきたいのでご協力をいただきたい」と伝えたが、記者は「いやいやいや、質問させてくださいよ。ひどいじゃないですか？ ずっとこうやって手を上げているのに」と不満を漏らした。

司会者が「皆さん他の方もたくさん手を挙げていたので大変申し訳ないですが…」と話したところでさらに記者は「作為的じゃないかな？ 作為的ですよ」と訴え。記者と司会者のやり取りの最中、両代表候補は気にする様子を見せた。

その後、司会者が「以上で共同記者会見を終了したいと思います。ご協力いただきありがとうございました」と述べた。

（ABEMA NEWS）