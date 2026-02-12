2月7日の21時半ごろ、東京ではパラパラと雪が降り始めていた。そんな寒空のなか、原宿のイベント会場から厚手のブラウンのロングコートにキャップ姿で現れたのは、本田翼だ。コートの裾からは美脚をのぞかせ、満足そうな笑みを浮かべていた。そして、ほぼ同じタイミングで姿を見せたのが、あの人気芸人だった。

「この日、原宿でガールズグループ・TWICEの日本人メンバーであるMINA、SANA、MOMOさんで構成された『MISAMO』のアルバム『PLAY』発売イベントを記念して、リスニングパーティがおこなわれていました。TWICEのファンクラブ会員は、同日に開催されたMISAMOメンバーのトークショーに抽選で参加できたほか、MISAMOのファンである芸能人たちが招待されていたのです」（芸能担当記者）

会場には森香澄や三吉彩花など、そうそうたる顔ぶれが集結。そのなかに、本田の姿もあった。

「くすみを含んだピンク色のロングカーディガンは、ハートのロゴが印象的なクロエのもので、価格は約35万円。ミニスカートからは美脚をのぞかせており、MISAMOの3人と並んでもまったく引けを取らないスタイルでした。本田さんのそばで終始、笑顔を見せていたのが、黄色いジャケットを着たハリセンボン・近藤春菜さんです」（同前）

会場内での2人は、まるで旧知の友人のようだったという。

「近藤さんがおどけると、本田さんがつられて笑い、動画を撮る場面もありました。メンバーと一緒に記念撮影をするなど、傍から見ても仲のよさが伝わってくる雰囲気でした。意外に思う人もいるかもしれませんが、TWICEファンの間では2人の親交は知られていて、2025年1月のMISAMOのライブでもツーショットを披露しています。

2024年11月、MOMOさんのイベントをきっかけに数年ぶりに再会して以降、プライベートでも交流を深めているようです。2025年末には、歌手のあのさんをまじえたスリーショットをInstagramに投稿していました。

近藤さんは、吉高由里子をはじめ名だたる女優たちと親交が深く、芸能界きっての顔の広さで知られる存在です。本田さんとも大親友といえるのではないでしょうか」（イベント関係者）

共通の“推し活”で盛り上がって、何よりだ。