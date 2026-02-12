【Happyくじ「Disney にゃん・にゃん・にゃん」】 2月20日より順次発売 価格：1回800円

サニーサイドアップは、同社が手掛ける「Happyくじ」より、「Disney にゃん・にゃん・にゃん」を2月20日からセブン-イレブン（富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の一部店舗）、ミニストップ、イトーヨーカドー、その他ホビーショップ、Happyくじオンラインなどにて順次販売する。価格は1回800円。

本商品は、2月22日の「猫の日」と「ディズニー マリーの日」の目前に発売されるHappyくじ。今回のくじでは、ディズニー作品の物語で存在感を放つ、さまざまな愛くるしい猫のキャラクターが大集結している。

A賞にはケープでおめかしした「マリー BIGぬいぐるみ」が登場。その他にも、ボリューム感のあるサイズとふわふわの質感が特徴のB賞「ぬいぐるみチャーム」や、サテンリボンがアクセントになったC賞の「トートバッグ」など全8等級+LAST賞がラインナップされている。LAST賞は、ルシファーのぬいぐるみとブランケットがセットになった「ぬいぐるみ付きブランケット」。

発売日：2月20日（金）より順次発売

販売箇所：セブン-イレブン（富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の一部店舗）、ミニストップ、イトーヨーカドー、その他ホビーショップ、Happyくじオンラインなど

商品一覧

【A賞 マリー BIGぬいぐるみ［全1種］】

ケープやリボンでおめかしした、オリジナルデザインの“マリー”のぬいぐるみ。サイズ：全高約30cm程度

【B賞 ぬいぐるみチャーム［全5種］】

Happyくじ限定のオリジナルアートを立体化した、ふわふわなぬいぐるみチャーム。サイズ：全高約12cm程度

【C賞 トートバッグ［全3種］】

サテンリボンがアクセントになったトートバッグ。描き起こしデザインがさりげなくあしらわれている。サイズ：約30×37cm（幅×高さ）

【D賞 巾着ポーチ［全4種］】

小物入れやバッグインポーチにぴったりなサイズ感で、柔らかい素材の巾着ポーチ。サイズ：約23×24×12cm（幅×高さ×奥行）

【E賞 メラミントレー［全6種］】

スイーツを盛り付けたり、アクセサリートレーとしても使える実用的なアイテム。サイズ：約15×15cm（幅×高さ）、ハート型 約17×16cm（幅×高さ）

【F賞 ラバーコースター［全4種］】

猫たちの愛らしいポーズを切り取ったラバーコースターは、飾っても楽しめる。サイズ：約9×9cm（幅×高さ）

【G賞 アクリルキーホルダー［全7種］】

ぷっくり膨らんだ立体感のあるアクリルキーホルダー。サイズ：約6.5×6.5cm（幅×高さ）

【H賞 ダイカットステッカーセット［全8種］】

描き起こしデザインや作中モチーフが詰まった、贅沢なスマホサイズのステッカーセット。サイズ：約7×7cm（幅×高さ）

【LAST賞 ぬいぐるみ付きブランケット［全1種］】

ふてぶてしい表情が愛らしい、ルシファーのぬいぐるみが付いたブランケット。サイズ：ぬいぐるみ 全高約15cm程度、ブランケット 100×70cm（幅×高さ）

