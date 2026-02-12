【セブン限定】MOWに特別な新味「いちごミルクティー」2月17日から数量限定で登場
【モデルプレス＝2026/02/12】セブン-イレブン・ジャパンは、旬のいちごと紅茶が溶け合う「MOW Special（モウスペシャル）いちごミルクティー」を2月17日（火）より、セブン‐イレブン限定・数量限定で発売する。
同商品は、飲料市場でトレンドとなっている「フルーツ×紅茶」の組み合わせにヒントを得て開発。MOＷ（モウ）で人気の「ミルクティー」アイスに、旬のフルーツの「いちご」を掛け合わせた、今しか味わえない限定フレーバーだ。
ミルクティーアイスは香り豊かで茶葉が感じられる味わいで、そこにしっかりとした甘みがあり、つぶつぶとしたいちごの果肉感を加えることで“特別感”を演出。
一口目から、ミルクティーの華やかな香りと甘酸っぱいいちごの味わいが楽しめる、冬にこそおいしいアイスに仕上がっている。（modelpress編集部）
価格：210円（税込226.80円）
発売日：2月17日（火）〜順次
販売エリア：全国
