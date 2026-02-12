生見愛瑠、前髪なし×肩出しスタイルで雰囲気一変「大人の色気」「クールかつ可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/02/12】女優でモデルの生見愛瑠が2月10日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップス着用のモノトーンコーディネートを公開し、話題が集まっている。
【写真】23歳美人モデル「大人の色気漂ってる」雰囲気ガラリ最新ショット
生見は前髪をセンターで分けたヘアスタイルでの写真を投稿。黒のオフショルダートップスとグレーのボトムスを合わせ、美しい肩が際立つスタイルを見せている。
この投稿に「クールかつ可愛い」「大人の色気漂ってる」「前髪ないのも似合う」「いつもと雰囲気が変わって素敵」「ストレートヘア最高」「肩出し格好良い」「スタイリッシュ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】23歳美人モデル「大人の色気漂ってる」雰囲気ガラリ最新ショット
◆生見愛瑠、オフショルダートップスで美肩披露
生見は前髪をセンターで分けたヘアスタイルでの写真を投稿。黒のオフショルダートップスとグレーのボトムスを合わせ、美しい肩が際立つスタイルを見せている。
◆生見愛瑠の投稿に反響
この投稿に「クールかつ可愛い」「大人の色気漂ってる」「前髪ないのも似合う」「いつもと雰囲気が変わって素敵」「ストレートヘア最高」「肩出し格好良い」「スタイリッシュ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】