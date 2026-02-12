STARGLOW、TGC初登場「TGC2026 S/S」菊池⽇菜⼦・豊田裕大ら追加出演者発表
【モデルプレス＝2026/02/12】3⽉14⽇に国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館にて開催される『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、『TGC2026 S/S』）より、追加出演者が発表された。
メインアーティスト第3弾に、BMSG主催のオーディション「THE LAST PIECE」から誕⽣し、2025年に配信リリースされたプレデビューシングル『Moonchaser』はBillboard JAPAN Hot 100で初登場7位を記録、2026年1⽉21⽇にはデビューシングル『Star Wish』をリリースし、全国FM／AMラジオ38局でのパワープレイが続々と決定するなど⾳楽シーンに鮮烈なインパクトを与え、1⽉31⽇、2⽉1⽇に開催されたデビューショーケースは、合計3公演で15,000⼈を動員。2026年4⽉には初の全国17ヶ所を巡るファンミーティングツアーのスタート、そして2ndシングルのリリースも決定するなど、ハイクオリティなパフォーマンスをはじめ、⾔語化し難いカリスマ性やオーラを持つ、RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMからなる5⼈組ダンス＆ボーカルグループで、TGC初出演となるSTARGLOWの出演が決定した。
メインモデルには、第46回 ⽇本アカデミー賞 新⼈俳優賞受賞、2025年公開の映画『⻑崎―閃光の影で―』では映画初主演を務めた菊池⽇菜⼦、2025年に記念すべき50周年を迎えたスーパー戦隊シリーズの最新作で、2026年2⽉8⽇に最終回を迎えたばかりの『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で⼀河⾓乃／ゴジュウユニコーン役を演じたことが話題を呼び、2026年1⽉28⽇に初開催された、NYLON JAPANがその年にプッシュしたい著名⼈を表彰し、その栄誉を称える授賞式『NYLONʼS NEXT 2026 AWARDS』では“IT GIRL”俳優部⾨を受賞した志⽥こはくが登場。
また、2026年1⽉7⽇に放送された、⽣成AIをフル活⽤したドラマ『TOKYO 巫⼥忍者』では主演を務め、1⽉23⽇に放送された、1999年10⽉のスタート以来、現⾏連続ドラマ最多シリーズ記録を更新し続けてきた『科捜研の⼥』300回⽬の放送、そして26年間の歴史に幕を下ろす集⼤成となった『科捜研の⼥ FINAL』にも出演した莉⼦が決定したほか、2025年放送されたドラマ『推しの殺⼈』ではトリプル主演に、そして今年公開予定の映画『エリカ』では、映画初出演にしてヒロイン役に抜擢されている若⼿俳優で、non-no専属モデルとしても同世代⼥⼦の熱い⽀持を集めているガーリーの神様・林芽亜⾥がTGC（東京開催）初出演する。
そして、国⺠的アイドルグループ・乃⽊坂46から、梅澤美波、遠藤さくら、⾦川紗耶、筒井あやめ、TGC初出演となる⼀ノ瀬美空、井上和、川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）（⼀ノ瀬、川崎は東京開催に初出演）ら豪華メンバー7人がメインモデルとしてTGCのランウェイを彩る。
さらに、2024年に放送されたドラマ『コスメティック・プレイラバー』でテレビドラマ初主演し、現在放送中のシーズン2でも継続して主演を務め、“胸キュン”な名シーンの数々で視聴者を虜にし、“神回”続出と反響を呼んでいる豊⽥裕⼤のゲスト出演も追加決定した。（modelpress編集部）
イベント名称：第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER（略称：TGC2026 S/S）
開催⽇時：2026年3⽉14⽇（⼟） 開場12：00 開演14：00 終演21：00（予定）
会場：国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館（〒150ー0041 東京都渋⾕区神南2−1−1）
メインモデル：嵐莉菜、安⻫星来、池⽥美優、⼀ノ瀬美空（乃⽊坂46）、井上和（乃⽊坂46）、梅澤美波（乃⽊坂46）、遠藤さくら（乃⽊坂46）、⼩國舞⽻、葛⻄杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、⾦川紗耶（乃⽊坂46）、⾹⾳、川⼝ゆりな、川崎桜（乃⽊坂46）、菊池⽇菜⼦、雑賀サクラ、さくら、櫻井優⾐（FRUITS ZIPPER）、佐々⽊満⾳、志⽥こはく、Shiho、せいら、⽥鍋梨々花、⽉⾜天⾳（FRUITS ZIPPER）、筒井あやめ（乃⽊坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉⼦、⻑浜広奈、なごみ、⽣⾒愛瑠、希空、林芽亜⾥、⼟⽅エミリ、藤本リリー、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀⼝真帆、本⽥紗来、MINAMI、村上愛花、⽮吹奈⼦、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、莉⼦、りんか 他 ※50⾳順
ゲスト：しなこ、鈴陽向（WILD BLUE）、颯太（aoen）、平祐奈、⾼尾楓弥（BUDDiiS）、とうあ、豊⽥裕⼤、⻄垣匠、野村康太、⼋村倫太郎（WATWING）、樋⼝幸平、⽇向亘、宮武颯（WILD BLUE）、村重杏奈、もーりーしゅーと、MON7A、⼭下幸輝（WILD BLUE） 他 ※50⾳順
メインアーティスト：EXILE B HAPPY、CANDY TUNE、STARGLOW 他 ※50⾳順
MC：EXIT、鷲⾒玲奈 他 ※50⾳順
スタジオMC：柏⽊由紀
ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ 他
主催：東京ガールズコレクション実⾏委員会
