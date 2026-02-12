1児の母・木村文乃、筍使った春先取り和食メニュー公開「お店レベル」「レシピ教えてほしい」の声
【モデルプレス＝2026/02/12】女優の木村文乃が2月11日、自身のInstagramを更新。春を先取りした和食メニューを披露し、話題が寄せられている。
【写真】1児の母・38歳女優「お店レベル」ぶたと筍のピリ辛つけ蕎麦など並んだ食卓
木村は「ぶたと筍のピリ辛つけ蕎麦」「栗としめじの炊き込みご飯」「ほうれん草のさっぱり和え」などとつづり、旬の筍を使ったおかずが並んだ食卓の写真を投稿。そのほか、ぶたと筍の素麺に、5種の蒸野菜の蒸籠蒸し、柿を並べた子供用の食事も公開し、同日に更新したストーリーズでは子どもが筍をペロリと食べたことを明かしている。
この投稿に「筍に春を感じる」「お店レベルのご飯」「早めの旬の食べ物最高」「美味しそう」「つけ蕎麦レシピ教えてほしい」などと反響が集まっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】1児の母・38歳女優「お店レベル」ぶたと筍のピリ辛つけ蕎麦など並んだ食卓
◆木村文乃、旬の筍を使ったメニュー公開
木村は「ぶたと筍のピリ辛つけ蕎麦」「栗としめじの炊き込みご飯」「ほうれん草のさっぱり和え」などとつづり、旬の筍を使ったおかずが並んだ食卓の写真を投稿。そのほか、ぶたと筍の素麺に、5種の蒸野菜の蒸籠蒸し、柿を並べた子供用の食事も公開し、同日に更新したストーリーズでは子どもが筍をペロリと食べたことを明かしている。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に「筍に春を感じる」「お店レベルのご飯」「早めの旬の食べ物最高」「美味しそう」「つけ蕎麦レシピ教えてほしい」などと反響が集まっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】