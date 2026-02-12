BLACKPINKロゼ、ミニスカ観戦ファッションで美スタイル披露「かっこ可愛い」「似合ってる」の声
【モデルプレス＝2026/02/12】BLACKPINK（ブラックピンク）のROSE（ロゼ）が2月9日までに、自身のInstagramを更新。プロフットボールNFLのスーパーボウルでの観戦ファッションを公開し、反響が集まっている。
【写真】人気K-POP美女「スタイル最高」話題のミニスカ観戦コーデ
ロゼは、初めてスーパーボウルを見に行ったと報告し、写真や動画を投稿。黒いサングラスとデニムジャケットにデニムミニスカート、ショート丈のインナーを合わせ、スラリとした脚と引き締まったウエストが際立つコーディネートを披露している。同投稿では友人たちと頬を寄せあったり、ホットドッグやポップコーンを頬張りながら試合観戦を楽しんでいる様子を見ることができる。
この投稿に「かっこ可愛い」「髪の毛短くなってる」「スタイル最高」「デニムファッション似合ってる」「格好良いスタイルに釘付け」などと話題が寄せられている。（modelpress編集部）
◆BLACKPINKロゼ、デニム上下で美スタイル披露
◆BLACKPINKロゼの投稿に反響
