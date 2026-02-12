モデルの川村安奈(32)が12日までに自身のインスタグラムを更新。結婚と妊娠を報告した。



【写真】これはなかなかのお値段…真紅のバラの花束&リングとともにWおめでた報告

真紅のバラの花束と指輪の写真を添えて、「みなさまへ このたび結婚いたしましたことをご報告します。ポジティブで明るい彼は、慎重なわたしをそっと前へ導いてくれる、信頼できる大切な存在です」とつづり、「そして、もう一つご報告があります。まもなく新しい家族が増えます 産前の準備も整い、あとはその日を静かに待つばかりです」と妊娠していることを明かすと、「いつも温かく見守ってくださり、本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。お相手や出産時期などは明らかにしていない。



福島県出身の川村は大学在住中、「ミスiD2016」をきっかけにフリーでモデルの仕事をスタート。雑誌「学研mer」のレギュラーモデルや「ar」「mina」「CYAN」「リンメル」などで活躍。女優としてもOfficial髭男dismの1st mini album「ラブとピースは君の中」MVなどに出演している。



川村の“Wおめでた”報告に、ファンからは「わあ、おめでとうございます」「どうか家族お幸せにっ」「二重の喜び」「母子共に元気に産まれますように」「すーぱーすーぱーおめでとう」など、祝福の声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）